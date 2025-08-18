Mis on Chumbi Valley (CHMB)

Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.

Üksuse Chumbi Valley (CHMB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika

Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHMB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chumbi Valley (CHMB) kohta Kui palju on Chumbi Valley (CHMB) tänapäeval väärt? Reaalajas CHMB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHMB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHMB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chumbi Valley turukapitalisatsioon? CHMB turukapitalisatsioon on $ 239.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHMB ringlev varu? CHMB ringlev varu on 21.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHMB (ATH) hind? CHMB saavutab ATH hinna summas 0.150731 USD . Mis oli kõigi aegade CHMB madalaim (ATL) hind? CHMB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHMB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHMB kauplemismaht on -- USD . Kas CHMB sel aastal kõrgemale ka suundub? CHMB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHMB hinna ennustust

