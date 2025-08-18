Chumbi Valley hind (CHMB)
Chumbi Valley (CHMB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHMB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHMBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.150731 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CHMB muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +8.12% 24 tunni vältel -16.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chumbi Valley praegune turukapitalisatsioon on $ 239.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHMB ringlev varu on 21.07B, mille koguvaru on 27367557425.813442. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 310.63K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+8.12%
|30 päeva
|$ 0
|-33.82%
|60 päeva
|$ 0
|+22,598.94%
|90 päeva
|$ 0
|--
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
