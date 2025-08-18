Rohkem infot CHMB

Chumbi Valley hind (CHMB)

1 CHMB/USD reaalajas hind:

--
----
+8.10%1D
Chumbi Valley (CHMB) reaalajas hinnagraafik
Chumbi Valley (CHMB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.150731
$ 0.150731$ 0.150731

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+8.12%

-16.38%

-16.38%

Chumbi Valley (CHMB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHMB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHMBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.150731 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHMB muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +8.12% 24 tunni vältel -16.38% viimase 7 päeva jooksul.

Chumbi Valley (CHMB) – turuteave

$ 239.12K
$ 239.12K$ 239.12K

--
----

$ 310.63K
$ 310.63K$ 310.63K

21.07B
21.07B 21.07B

27,367,557,425.813442
27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442

Chumbi Valley praegune turukapitalisatsioon on $ 239.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHMB ringlev varu on 21.07B, mille koguvaru on 27367557425.813442. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 310.63K.

Chumbi Valley (CHMB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chumbi Valley ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+8.12%
30 päeva$ 0-33.82%
60 päeva$ 0+22,598.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Chumbi Valley (CHMB)

Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Chumbi Valley (CHMB) allikas

Ametlik veebisait

Chumbi Valley hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chumbi Valley (CHMB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chumbi Valley (CHMB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chumbi Valley nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chumbi Valley hinna ennustust kohe!

CHMB kohalike valuutade suhtes

Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika

Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHMB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chumbi Valley (CHMB) kohta

Kui palju on Chumbi Valley (CHMB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHMB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHMB/USD hind?
Praegune hind CHMB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chumbi Valley turukapitalisatsioon?
CHMB turukapitalisatsioon on $ 239.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHMB ringlev varu?
CHMB ringlev varu on 21.07B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHMB (ATH) hind?
CHMB saavutab ATH hinna summas 0.150731 USD.
Mis oli kõigi aegade CHMB madalaim (ATL) hind?
CHMB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHMB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHMB kauplemismaht on -- USD.
Kas CHMB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHMB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHMB hinna ennustust.
