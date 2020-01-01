Chudjak (CHUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chudjak (CHUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chudjak (CHUD) teave Billions Must Buy Ametlik veebisait: https://chudjaksolana.xyz/ Ostke CHUD kohe!

Chudjak (CHUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chudjak (CHUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Koguvaru: $ 926.93M $ 926.93M $ 926.93M Ringlev varu: $ 926.93M $ 926.93M $ 926.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03484076 $ 0.03484076 $ 0.03484076 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0011374 $ 0.0011374 $ 0.0011374 Praegune hind: $ 0.00422209 $ 0.00422209 $ 0.00422209 Lisateave Chudjak (CHUD) hinna kohta

Chudjak (CHUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chudjak (CHUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHUD tokeni tokenoomikat, avastage CHUD tokeni reaalajas hinda!

CHUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHUD võiks suunduda? Meie CHUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHUD tokeni hinna ennustust kohe!

