Rohkem infot CHUCHU

CHUCHU Hinnainfo

CHUCHU Ametlik veebisait

CHUCHU Tokenoomika

CHUCHU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chuchu logo

Chuchu hind (CHUCHU)

Loendis mitteolevad

1 CHUCHU/USD reaalajas hind:

$0.03523924
$0.03523924$0.03523924
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chuchu (CHUCHU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:22:24 (UTC+8)

Chuchu (CHUCHU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03448345
$ 0.03448345$ 0.03448345
24 h madal
$ 0.03781671
$ 0.03781671$ 0.03781671
24 h kõrge

$ 0.03448345
$ 0.03448345$ 0.03448345

$ 0.03781671
$ 0.03781671$ 0.03781671

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 0.0269354
$ 0.0269354$ 0.0269354

+0.75%

-6.81%

+0.09%

+0.09%

Chuchu (CHUCHU) reaalajas hind on $0.03523924. Viimase 24 tunni jooksul CHUCHU kaubeldud madalaim $ 0.03448345 ja kõrgeim $ 0.03781671 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHUCHUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0269354.

Lüliajalise tootluse osas on CHUCHU muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -6.81% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chuchu (CHUCHU) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 34.18K
$ 34.18K$ 34.18K

0.00
0.00 0.00

969,865.0
969,865.0 969,865.0

Chuchu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHUCHU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 969865.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.18K.

Chuchu (CHUCHU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chuchu ja USD hinnamuutus $ -0.00257747104325006.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chuchu ja USD hinnamuutus $ -0.0005572944.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chuchu ja USD hinnamuutus $ -0.0026012126.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chuchu ja USD hinnamuutus $ -0.00103595220519232.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00257747104325006-6.81%
30 päeva$ -0.0005572944-1.58%
60 päeva$ -0.0026012126-7.38%
90 päeva$ -0.00103595220519232-2.85%

Mis on Chuchu (CHUCHU)

ChuChu(쭈쭈) exudes playfulness and adores her furry siblings, often finding herself in amusing antics (as evident in the video of her minor mishap). She delights in playful moments with Achi (dogwifhat) and cherishes moments of repose, snuggled up with her sisters.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chuchu (CHUCHU) allikas

Ametlik veebisait

Chuchu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chuchu (CHUCHU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chuchu (CHUCHU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chuchu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chuchu hinna ennustust kohe!

CHUCHU kohalike valuutade suhtes

Chuchu (CHUCHU) tokenoomika

Chuchu (CHUCHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHUCHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chuchu (CHUCHU) kohta

Kui palju on Chuchu (CHUCHU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHUCHU hind USD on 0.03523924 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHUCHU/USD hind?
Praegune hind CHUCHU/USD on $ 0.03523924. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chuchu turukapitalisatsioon?
CHUCHU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHUCHU ringlev varu?
CHUCHU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHUCHU (ATH) hind?
CHUCHU saavutab ATH hinna summas 3.45 USD.
Mis oli kõigi aegade CHUCHU madalaim (ATL) hind?
CHUCHU nägi ATL hinda summas 0.0269354 USD.
Milline on CHUCHU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHUCHU kauplemismaht on -- USD.
Kas CHUCHU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHUCHU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHUCHU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:22:24 (UTC+8)

Chuchu (CHUCHU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.