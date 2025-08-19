Rohkem infot CAKITA

ChubbyAkita logo

ChubbyAkita hind (CAKITA)

Loendis mitteolevad

1 CAKITA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ChubbyAkita (CAKITA) reaalajas hinnagraafik
ChubbyAkita (CAKITA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ChubbyAkita (CAKITA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CAKITA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAKITAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CAKITA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChubbyAkita (CAKITA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.29
$ 0.29$ 0.29

0.00
0.00 0.00

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

ChubbyAkita praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAKITA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1.0e+17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.29.

ChubbyAkita (CAKITA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ChubbyAkita ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ChubbyAkita ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ChubbyAkita ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ChubbyAkita ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ 0--

Mis on ChubbyAkita (CAKITA)

Chubby Akita $CAKITA is a fair deflationary decentralized community experiment. With a built in burn and redistribution function, anyone willing to hold $CAKITA may potentially be rewarded with chubby gains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ChubbyAkita (CAKITA) allikas

Ametlik veebisait

ChubbyAkita hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChubbyAkita (CAKITA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChubbyAkita (CAKITA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChubbyAkita nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChubbyAkita hinna ennustust kohe!

CAKITA kohalike valuutade suhtes

ChubbyAkita (CAKITA) tokenoomika

ChubbyAkita (CAKITA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAKITA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChubbyAkita (CAKITA) kohta

Kui palju on ChubbyAkita (CAKITA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAKITA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAKITA/USD hind?
Praegune hind CAKITA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChubbyAkita turukapitalisatsioon?
CAKITA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAKITA ringlev varu?
CAKITA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAKITA (ATH) hind?
CAKITA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CAKITA madalaim (ATL) hind?
CAKITA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CAKITA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAKITA kauplemismaht on -- USD.
Kas CAKITA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAKITA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAKITA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:22:17 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.