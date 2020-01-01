Chuan Pu (CHUANPU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chuan Pu (CHUANPU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chuan Pu (CHUANPU) teave Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again! Ametlik veebisait: https://www.chuanpu.fun/ Ostke CHUANPU kohe!

Chuan Pu (CHUANPU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chuan Pu (CHUANPU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.43K $ 56.43K $ 56.43K Koguvaru: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Ringlev varu: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.43K $ 56.43K $ 56.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01890464 $ 0.01890464 $ 0.01890464 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chuan Pu (CHUANPU) hinna kohta

Chuan Pu (CHUANPU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chuan Pu (CHUANPU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHUANPU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHUANPU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHUANPU tokeni tokenoomikat, avastage CHUANPU tokeni reaalajas hinda!

CHUANPU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHUANPU võiks suunduda? Meie CHUANPU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHUANPU tokeni hinna ennustust kohe!

