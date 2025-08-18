Rohkem infot CHUANPU

CHUANPU Hinnainfo

CHUANPU Ametlik veebisait

CHUANPU Tokenoomika

CHUANPU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chuan Pu logo

Chuan Pu hind (CHUANPU)

Loendis mitteolevad

1 CHUANPU/USD reaalajas hind:

--
----
-8.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chuan Pu (CHUANPU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:13:13 (UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01890464
$ 0.01890464$ 0.01890464

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-8.43%

-6.53%

-6.53%

Chuan Pu (CHUANPU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHUANPU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHUANPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01890464 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHUANPU muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -8.43% 24 tunni vältel -6.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chuan Pu (CHUANPU) – turuteave

$ 64.41K
$ 64.41K$ 64.41K

--
----

$ 64.41K
$ 64.41K$ 64.41K

980.00M
980.00M 980.00M

979,999,884.63
979,999,884.63 979,999,884.63

Chuan Pu praegune turukapitalisatsioon on $ 64.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHUANPU ringlev varu on 980.00M, mille koguvaru on 979999884.63. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.41K.

Chuan Pu (CHUANPU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chuan Pu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chuan Pu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chuan Pu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chuan Pu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.43%
30 päeva$ 0-5.14%
60 päeva$ 0+2.24%
90 päeva$ 0--

Mis on Chuan Pu (CHUANPU)

Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chuan Pu (CHUANPU) allikas

Ametlik veebisait

Chuan Pu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chuan Pu (CHUANPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chuan Pu (CHUANPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chuan Pu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chuan Pu hinna ennustust kohe!

CHUANPU kohalike valuutade suhtes

Chuan Pu (CHUANPU) tokenoomika

Chuan Pu (CHUANPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHUANPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chuan Pu (CHUANPU) kohta

Kui palju on Chuan Pu (CHUANPU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHUANPU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHUANPU/USD hind?
Praegune hind CHUANPU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chuan Pu turukapitalisatsioon?
CHUANPU turukapitalisatsioon on $ 64.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHUANPU ringlev varu?
CHUANPU ringlev varu on 980.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHUANPU (ATH) hind?
CHUANPU saavutab ATH hinna summas 0.01890464 USD.
Mis oli kõigi aegade CHUANPU madalaim (ATL) hind?
CHUANPU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHUANPU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHUANPU kauplemismaht on -- USD.
Kas CHUANPU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHUANPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHUANPU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:13:13 (UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.