Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.
Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Chronoeffector (CHRONOEFFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CHRONOEFFE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CHRONOEFFE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CHRONOEFFE tokeni tokenoomikat, avastage CHRONOEFFE tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.