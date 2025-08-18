Rohkem infot XNL

Chronicle hind (XNL)

Loendis mitteolevad

1 XNL/USD reaalajas hind:

$0.00153739
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Chronicle (XNL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:13:04 (UTC+8)

Chronicle (XNL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00153739
24 h madal
$ 0.00158499
24 h kõrge

$ 0.00153739
$ 0.00158499
$ 1.5
$ 0
--

-2.71%

+14.15%

+14.15%

Chronicle (XNL) reaalajas hind on $0.00153739. Viimase 24 tunni jooksul XNL kaubeldud madalaim $ 0.00153739 ja kõrgeim $ 0.00158499 näitab aktiivset turu volatiivsust. XNLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XNL muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +14.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chronicle (XNL) – turuteave

$ 73.86K
--
$ 153.74K
48.04M
100,000,000.0
Chronicle praegune turukapitalisatsioon on $ 73.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XNL ringlev varu on 48.04M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 153.74K.

Chronicle (XNL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chronicle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chronicle ja USD hinnamuutus $ +0.0005249676.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chronicle ja USD hinnamuutus $ +0.0008175687.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chronicle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.71%
30 päeva$ +0.0005249676+34.15%
60 päeva$ +0.0008175687+53.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Chronicle (XNL)

A platform for officially licensed digital collectables and NFTs

Üksuse Chronicle (XNL) allikas

Ametlik veebisait

Chronicle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chronicle (XNL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chronicle (XNL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chronicle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chronicle hinna ennustust kohe!

XNL kohalike valuutade suhtes

Chronicle (XNL) tokenoomika

Chronicle (XNL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chronicle (XNL) kohta

Kui palju on Chronicle (XNL) tänapäeval väärt?
Reaalajas XNL hind USD on 0.00153739 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XNL/USD hind?
Praegune hind XNL/USD on $ 0.00153739. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chronicle turukapitalisatsioon?
XNL turukapitalisatsioon on $ 73.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XNL ringlev varu?
XNL ringlev varu on 48.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XNL (ATH) hind?
XNL saavutab ATH hinna summas 1.5 USD.
Mis oli kõigi aegade XNL madalaim (ATL) hind?
XNL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XNL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XNL kauplemismaht on -- USD.
Kas XNL sel aastal kõrgemale ka suundub?
XNL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XNL hinna ennustust.
Chronicle (XNL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

