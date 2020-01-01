Christianity Coin (CHRIST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Christianity Coin (CHRIST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Christianity Coin (CHRIST) teave We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin Ametlik veebisait: https://christianitysol.netlify.app/ Ostke CHRIST kohe!

Christianity Coin (CHRIST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Christianity Coin (CHRIST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Koguvaru: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Ringlev varu: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00155678 $ 0.00155678 $ 0.00155678 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Christianity Coin (CHRIST) hinna kohta

Christianity Coin (CHRIST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Christianity Coin (CHRIST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHRIST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHRIST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHRIST tokeni tokenoomikat, avastage CHRIST tokeni reaalajas hinda!

CHRIST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHRIST võiks suunduda? Meie CHRIST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHRIST tokeni hinna ennustust kohe!

