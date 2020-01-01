Christ Is King (CIK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Christ Is King (CIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Christ Is King (CIK) teave $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. Ametlik veebisait: https://christisking.io/ Ostke CIK kohe!

Christ Is King (CIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Christ Is King (CIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.36M $ 11.36M $ 11.36M Koguvaru: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B Ringlev varu: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.36M $ 11.36M $ 11.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Christ Is King (CIK) hinna kohta

Christ Is King (CIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Christ Is King (CIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CIK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CIK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CIK tokeni tokenoomikat, avastage CIK tokeni reaalajas hinda!

CIK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CIK võiks suunduda? Meie CIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CIK tokeni hinna ennustust kohe!

