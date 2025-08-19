CHOW CHOW hind (CHOW)
CHOW CHOW (CHOW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHOW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CHOW muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -2.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CHOW CHOW praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHOW ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 777742077778.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.18K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CHOW CHOW ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CHOW CHOW ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CHOW CHOW ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CHOW CHOW ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.48%
|30 päeva
|$ 0
|-23.62%
|60 päeva
|$ 0
|+8.86%
|90 päeva
|$ 0
|--
$CHOW is a community-centered cryptocurrency project that embodies the essence of the Chow Chow dog breed, a symbol of strength, loyalty, and unity. Inspired by these virtues, the project is designed to reconquer the decentralization and freedom that have been compromised in the crypto market. Built on the Ethereum blockchain, $CHOW aims to leverage the power of community participation to drive its mission. Every holder of $CHOW, referred to as a member of the #CHOWARMY, is integral to the project's success. It's a system that transcends token ownership and encourages active contribution through content creation, community interaction, and promotion. At the heart of this endeavor is King Chow Zhou, the visionary leading the community towards the true spirit of cryptocurrency. However, he is not a figure standing above but among the community, committed to dedicating his time and energy to the growth and success of $CHOW. $CHOW looks forward to further developing its platform, expanding its community, and introducing more collaborations, all while preserving its core values of freedom, equality, and unity. The project also advocates for the sharing of knowledge and support among its community members, thereby facilitating an environment conducive to progress and innovation. The $CHOW token represents much more than a digital asset; it is a testament to participation in a community striving for market decentralization and the universal accessibility of cryptocurrency. Token holders can engage in a range of activities, promote $CHOW, forge connections, and potentially partner with influencers and exchanges. The ultimate goal of $CHOW is not only to succeed as a cryptocurrency but also to spark a movement that embodies the resilient spirit of the Chow Chow.
