Chonk the Frog (CHONK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chonk the Frog (CHONK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chonk the Frog (CHONK) teave A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this Ametlik veebisait: https://chonk.space Ostke CHONK kohe!

Chonk the Frog (CHONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chonk the Frog (CHONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.90K $ 16.90K $ 16.90K Koguvaru: $ 916.79M $ 916.79M $ 916.79M Ringlev varu: $ 916.79M $ 916.79M $ 916.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.90K $ 16.90K $ 16.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chonk the Frog (CHONK) hinna kohta

Chonk the Frog (CHONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chonk the Frog (CHONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHONK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHONK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHONK tokeni tokenoomikat, avastage CHONK tokeni reaalajas hinda!

CHONK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHONK võiks suunduda? Meie CHONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHONK tokeni hinna ennustust kohe!

