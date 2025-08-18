Mis on CHONK (CHONK)

pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great!

Üksuse CHONK (CHONK) allikas Ametlik veebisait

CHONK kohalike valuutade suhtes

CHONK (CHONK) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CHONK (CHONK) kohta Kui palju on CHONK (CHONK) tänapäeval väärt? Reaalajas CHONK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHONK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHONK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CHONK turukapitalisatsioon? CHONK turukapitalisatsioon on $ 18.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHONK ringlev varu? CHONK ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHONK (ATH) hind? CHONK saavutab ATH hinna summas 0.00672042 USD . Mis oli kõigi aegade CHONK madalaim (ATL) hind? CHONK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHONK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHONK kauplemismaht on -- USD . Kas CHONK sel aastal kõrgemale ka suundub? CHONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHONK hinna ennustust

