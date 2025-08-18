Rohkem infot CHONK

CHONK hind (CHONK)

1 CHONK/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
CHONK (CHONK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:43:01 (UTC+8)

CHONK (CHONK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00672042
$ 0.00672042$ 0.00672042

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.99%

-2.99%

CHONK (CHONK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHONK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00672042 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHONK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CHONK (CHONK) – turuteave

$ 18.75K
$ 18.75K$ 18.75K

--
----

$ 18.75K
$ 18.75K$ 18.75K

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,004.524252
999,979,004.524252 999,979,004.524252

CHONK praegune turukapitalisatsioon on $ 18.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHONK ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999979004.524252. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.75K.

CHONK (CHONK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CHONK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CHONK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CHONK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CHONK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-23.09%
60 päeva$ 0-46.32%
90 päeva$ 0--

Mis on CHONK (CHONK)

pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great!

Üksuse CHONK (CHONK) allikas

Ametlik veebisait

CHONK hinna ennustus (USD)

Kui palju on CHONK (CHONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CHONK (CHONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CHONK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CHONK hinna ennustust kohe!

CHONK kohalike valuutade suhtes

CHONK (CHONK) tokenoomika

CHONK (CHONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CHONK (CHONK) kohta

Kui palju on CHONK (CHONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHONK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHONK/USD hind?
Praegune hind CHONK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CHONK turukapitalisatsioon?
CHONK turukapitalisatsioon on $ 18.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHONK ringlev varu?
CHONK ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHONK (ATH) hind?
CHONK saavutab ATH hinna summas 0.00672042 USD.
Mis oli kõigi aegade CHONK madalaim (ATL) hind?
CHONK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHONK kauplemismaht on -- USD.
Kas CHONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHONK hinna ennustust.
CHONK (CHONK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

