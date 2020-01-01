chomik (CHOMIK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi chomik (CHOMIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

chomik (CHOMIK) teave Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable. Ametlik veebisait: https://www.chomik.world

chomik (CHOMIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage chomik (CHOMIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Koguvaru: $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M Ringlev varu: $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00024184 $ 0.00024184 $ 0.00024184 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001033 $ 0.00001033 $ 0.00001033 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave chomik (CHOMIK) hinna kohta

chomik (CHOMIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud chomik (CHOMIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHOMIK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHOMIK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHOMIK tokeni tokenoomikat, avastage CHOMIK tokeni reaalajas hinda!

CHOMIK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHOMIK võiks suunduda? Meie CHOMIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

