Choctopus (CHOCTOPUS) teave Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Ametlik veebisait: https://choctopus.io Valge raamat: https://choctopus.io/whitepaper/

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Choctopus (CHOCTOPUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 131.93K $ 131.93K $ 131.93K Koguvaru: $ 984.72M $ 984.72M $ 984.72M Ringlev varu: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 185.59K $ 185.59K $ 185.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00540528 $ 0.00540528 $ 0.00540528 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00015302 $ 0.00015302 $ 0.00015302 Praegune hind: $ 0.00019104 $ 0.00019104 $ 0.00019104 Lisateave Choctopus (CHOCTOPUS) hinna kohta

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Choctopus (CHOCTOPUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHOCTOPUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHOCTOPUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHOCTOPUS tokeni tokenoomikat, avastage CHOCTOPUS tokeni reaalajas hinda!

CHOCTOPUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHOCTOPUS võiks suunduda? Meie CHOCTOPUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

