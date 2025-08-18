Mis on Choctopus (CHOCTOPUS)

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Choctopus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Choctopus (CHOCTOPUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Choctopus (CHOCTOPUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Choctopus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CHOCTOPUS kohalike valuutade suhtes

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenoomika

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHOCTOPUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Choctopus (CHOCTOPUS) kohta Kui palju on Choctopus (CHOCTOPUS) tänapäeval väärt? Reaalajas CHOCTOPUS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHOCTOPUS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHOCTOPUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Choctopus turukapitalisatsioon? CHOCTOPUS turukapitalisatsioon on $ 139.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHOCTOPUS ringlev varu? CHOCTOPUS ringlev varu on 700.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHOCTOPUS (ATH) hind? CHOCTOPUS saavutab ATH hinna summas 0.00540528 USD . Mis oli kõigi aegade CHOCTOPUS madalaim (ATL) hind? CHOCTOPUS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHOCTOPUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHOCTOPUS kauplemismaht on -- USD . Kas CHOCTOPUS sel aastal kõrgemale ka suundub? CHOCTOPUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHOCTOPUS hinna ennustust

Choctopus (CHOCTOPUS) Olulised valdkonna uudised