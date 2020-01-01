Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Choccy Milk Cat (CHOCCY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Choccy Milk Cat (CHOCCY) teave Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Ametlik veebisait: http://choccymilkcat.com Ostke CHOCCY kohe!

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Choccy Milk Cat (CHOCCY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.27K $ 48.27K $ 48.27K Koguvaru: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Ringlev varu: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.27K $ 48.27K $ 48.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00661201 $ 0.00661201 $ 0.00661201 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Choccy Milk Cat (CHOCCY) hinna kohta

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHOCCY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHOCCY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHOCCY tokeni tokenoomikat, avastage CHOCCY tokeni reaalajas hinda!

CHOCCY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHOCCY võiks suunduda? Meie CHOCCY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHOCCY tokeni hinna ennustust kohe!

