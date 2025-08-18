Rohkem infot CHOCCY

Choccy Milk Cat logo

Choccy Milk Cat hind (CHOCCY)

Loendis mitteolevad

1 CHOCCY/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
mexc
USD
Choccy Milk Cat (CHOCCY) reaalajas hinnagraafik
Choccy Milk Cat (CHOCCY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00661201
$ 0.00661201$ 0.00661201

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-5.87%

-3.43%

-3.43%

Choccy Milk Cat (CHOCCY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHOCCY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHOCCYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00661201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHOCCY muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) – turuteave

$ 48.45K
$ 48.45K$ 48.45K

--
----

$ 48.45K
$ 48.45K$ 48.45K

999.66M
999.66M 999.66M

999,663,766.110036
999,663,766.110036 999,663,766.110036

Choccy Milk Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 48.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHOCCY ringlev varu on 999.66M, mille koguvaru on 999663766.110036. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.45K.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Choccy Milk Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Choccy Milk Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Choccy Milk Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Choccy Milk Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.87%
30 päeva$ 0+8.66%
60 päeva$ 0+10.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Choccy Milk Cat (CHOCCY) allikas

Ametlik veebisait

Choccy Milk Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Choccy Milk Cat (CHOCCY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Choccy Milk Cat (CHOCCY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Choccy Milk Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Choccy Milk Cat hinna ennustust kohe!

CHOCCY kohalike valuutade suhtes

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenoomika

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHOCCY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Choccy Milk Cat (CHOCCY) kohta

Kui palju on Choccy Milk Cat (CHOCCY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHOCCY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHOCCY/USD hind?
Praegune hind CHOCCY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Choccy Milk Cat turukapitalisatsioon?
CHOCCY turukapitalisatsioon on $ 48.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHOCCY ringlev varu?
CHOCCY ringlev varu on 999.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHOCCY (ATH) hind?
CHOCCY saavutab ATH hinna summas 0.00661201 USD.
Mis oli kõigi aegade CHOCCY madalaim (ATL) hind?
CHOCCY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHOCCY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHOCCY kauplemismaht on -- USD.
Kas CHOCCY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHOCCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHOCCY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.