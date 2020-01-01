Chitan (CHITAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chitan (CHITAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chitan (CHITAN) teave Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable. Ametlik veebisait: https://www.chitan.org/

Chitan (CHITAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chitan (CHITAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 227.74K $ 227.74K $ 227.74K Koguvaru: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Ringlev varu: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 227.74K $ 227.74K $ 227.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00016347 $ 0.00016347 $ 0.00016347 Praegune hind: $ 0.00023156 $ 0.00023156 $ 0.00023156 Lisateave Chitan (CHITAN) hinna kohta

Chitan (CHITAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chitan (CHITAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHITAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHITAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHITAN tokeni tokenoomikat, avastage CHITAN tokeni reaalajas hinda!

CHITAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHITAN võiks suunduda? Meie CHITAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHITAN tokeni hinna ennustust kohe!

