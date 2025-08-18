Rohkem infot CHITAN

Chitan logo

Chitan hind (CHITAN)

Loendis mitteolevad

1 CHITAN/USD reaalajas hind:

$0.00026975
$0.00026975
0.00%1D
USD
Chitan (CHITAN) reaalajas hinnagraafik
Chitan (CHITAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00458156
$ 0.00458156

$ 0
$ 0

--

--

+12.83%

+12.83%

Chitan (CHITAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHITAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHITANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00458156 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHITAN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chitan (CHITAN) – turuteave

$ 265.29K
$ 265.29K

--
----

$ 265.29K
$ 265.29K

983.50M
983.50M

983,498,815.0
983,498,815.0

Chitan praegune turukapitalisatsioon on $ 265.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHITAN ringlev varu on 983.50M, mille koguvaru on 983498815.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 265.29K.

Chitan (CHITAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chitan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chitan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chitan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chitan ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+19.60%
60 päeva$ 0+39.81%
90 päeva$ 0--

Mis on Chitan (CHITAN)

Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chitan (CHITAN) allikas

Ametlik veebisait

Chitan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chitan (CHITAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chitan (CHITAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chitan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chitan hinna ennustust kohe!

CHITAN kohalike valuutade suhtes

Chitan (CHITAN) tokenoomika

Chitan (CHITAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHITAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chitan (CHITAN) kohta

Kui palju on Chitan (CHITAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHITAN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHITAN/USD hind?
Praegune hind CHITAN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chitan turukapitalisatsioon?
CHITAN turukapitalisatsioon on $ 265.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHITAN ringlev varu?
CHITAN ringlev varu on 983.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHITAN (ATH) hind?
CHITAN saavutab ATH hinna summas 0.00458156 USD.
Mis oli kõigi aegade CHITAN madalaim (ATL) hind?
CHITAN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHITAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHITAN kauplemismaht on -- USD.
Kas CHITAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHITAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHITAN hinna ennustust.
