Chinese Toshi (CTOSHI) teave The Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto has moved to China! Sincerely, CToshi Nakamato Ametlik veebisait: https://ctoshi.world/ Ostke CTOSHI kohe!

Chinese Toshi (CTOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chinese Toshi (CTOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.49K $ 39.49K $ 39.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00106171 $ 0.00106171 $ 0.00106171 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chinese Toshi (CTOSHI) hinna kohta

Chinese Toshi (CTOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chinese Toshi (CTOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTOSHI tokeni tokenoomikat, avastage CTOSHI tokeni reaalajas hinda!

CTOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTOSHI võiks suunduda? Meie CTOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTOSHI tokeni hinna ennustust kohe!

