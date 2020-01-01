Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chinese Doge Wow (CHIDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chinese Doge Wow (CHIDO) teave Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Ametlik veebisait: https://chidoonbase.xyz/ Ostke CHIDO kohe!

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chinese Doge Wow (CHIDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Koguvaru: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Ringlev varu: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00032742 $ 0.00032742 $ 0.00032742 Praegune hind: $ 0.00137524 $ 0.00137524 $ 0.00137524 Lisateave Chinese Doge Wow (CHIDO) hinna kohta

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHIDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHIDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHIDO tokeni tokenoomikat, avastage CHIDO tokeni reaalajas hinda!

CHIDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHIDO võiks suunduda? Meie CHIDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHIDO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!