Rohkem infot CHIDO

CHIDO Hinnainfo

CHIDO Ametlik veebisait

CHIDO Tokenoomika

CHIDO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chinese Doge Wow logo

Chinese Doge Wow hind (CHIDO)

Loendis mitteolevad

1 CHIDO/USD reaalajas hind:

$0.00152263
$0.00152263$0.00152263
-9.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chinese Doge Wow (CHIDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:21:34 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00151529
$ 0.00151529$ 0.00151529
24 h madal
$ 0.00171123
$ 0.00171123$ 0.00171123
24 h kõrge

$ 0.00151529
$ 0.00151529$ 0.00151529

$ 0.00171123
$ 0.00171123$ 0.00171123

$ 0.0187939
$ 0.0187939$ 0.0187939

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-9.36%

-16.51%

-16.51%

Chinese Doge Wow (CHIDO) reaalajas hind on $0.00152263. Viimase 24 tunni jooksul CHIDO kaubeldud madalaim $ 0.00151529 ja kõrgeim $ 0.00171123 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHIDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0187939 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHIDO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -9.36% 24 tunni vältel -16.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chinese Doge Wow (CHIDO) – turuteave

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

951.48M
951.48M 951.48M

951,479,146.5717978
951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

Chinese Doge Wow praegune turukapitalisatsioon on $ 1.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHIDO ringlev varu on 951.48M, mille koguvaru on 951479146.5717978. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.

Chinese Doge Wow (CHIDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chinese Doge Wow ja USD hinnamuutus $ -0.000157391554821011.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chinese Doge Wow ja USD hinnamuutus $ -0.0004718236.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chinese Doge Wow ja USD hinnamuutus $ +0.0003686396.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chinese Doge Wow ja USD hinnamuutus $ -0.0005030753830835875.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000157391554821011-9.36%
30 päeva$ -0.0004718236-30.98%
60 päeva$ +0.0003686396+24.21%
90 päeva$ -0.0005030753830835875-24.83%

Mis on Chinese Doge Wow (CHIDO)

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chinese Doge Wow (CHIDO) allikas

Ametlik veebisait

Chinese Doge Wow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chinese Doge Wow (CHIDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chinese Doge Wow (CHIDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chinese Doge Wow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chinese Doge Wow hinna ennustust kohe!

CHIDO kohalike valuutade suhtes

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenoomika

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chinese Doge Wow (CHIDO) kohta

Kui palju on Chinese Doge Wow (CHIDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHIDO hind USD on 0.00152263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHIDO/USD hind?
Praegune hind CHIDO/USD on $ 0.00152263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chinese Doge Wow turukapitalisatsioon?
CHIDO turukapitalisatsioon on $ 1.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHIDO ringlev varu?
CHIDO ringlev varu on 951.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHIDO (ATH) hind?
CHIDO saavutab ATH hinna summas 0.0187939 USD.
Mis oli kõigi aegade CHIDO madalaim (ATL) hind?
CHIDO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHIDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHIDO kauplemismaht on -- USD.
Kas CHIDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHIDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHIDO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:21:34 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.