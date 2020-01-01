ChinCHILLa (CHILLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChinCHILLa (CHILLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChinCHILLa (CHILLA) teave Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms. Ametlik veebisait: https://www.chinchilla.wtf/ Ostke CHILLA kohe!

ChinCHILLa (CHILLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChinCHILLa (CHILLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Koguvaru: $ 988.67M $ 988.67M $ 988.67M Ringlev varu: $ 988.67M $ 988.67M $ 988.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00045665 $ 0.00045665 $ 0.00045665 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ChinCHILLa (CHILLA) hinna kohta

ChinCHILLa (CHILLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChinCHILLa (CHILLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHILLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHILLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHILLA tokeni tokenoomikat, avastage CHILLA tokeni reaalajas hinda!

CHILLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHILLA võiks suunduda? Meie CHILLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHILLA tokeni hinna ennustust kohe!

