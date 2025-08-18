Rohkem infot CHINAU

Chinau logo

Chinau hind (CHINAU)

Loendis mitteolevad

1 CHINAU/USD reaalajas hind:

--
----
-4.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Chinau (CHINAU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:09:10 (UTC+8)

Chinau (CHINAU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.40%

-4.99%

-1.27%

-1.27%

Chinau (CHINAU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHINAU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHINAUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHINAU muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -4.99% 24 tunni vältel -1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chinau (CHINAU) – turuteave

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

--
----

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

899.29B
899.29B 899.29B

899,285,884,404.4457
899,285,884,404.4457 899,285,884,404.4457

Chinau praegune turukapitalisatsioon on $ 12.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHINAU ringlev varu on 899.29B, mille koguvaru on 899285884404.4457. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.77K.

Chinau (CHINAU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chinau ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chinau ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chinau ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chinau ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.99%
30 päeva$ 0-3.28%
60 päeva$ 0+48.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Chinau (CHINAU)

Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chinau (CHINAU) allikas

Ametlik veebisait

Chinau hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chinau (CHINAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chinau (CHINAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chinau nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chinau hinna ennustust kohe!

CHINAU kohalike valuutade suhtes

Chinau (CHINAU) tokenoomika

Chinau (CHINAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHINAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chinau (CHINAU) kohta

Kui palju on Chinau (CHINAU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHINAU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHINAU/USD hind?
Praegune hind CHINAU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chinau turukapitalisatsioon?
CHINAU turukapitalisatsioon on $ 12.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHINAU ringlev varu?
CHINAU ringlev varu on 899.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHINAU (ATH) hind?
CHINAU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CHINAU madalaim (ATL) hind?
CHINAU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHINAU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHINAU kauplemismaht on -- USD.
Kas CHINAU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHINAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHINAU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.