chillwhale (CHILLWHALE) teave chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day. Ametlik veebisait: https://chillwhales.com Ostke CHILLWHALE kohe!

chillwhale (CHILLWHALE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage chillwhale (CHILLWHALE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.52K $ 6.52K $ 6.52K Koguvaru: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Ringlev varu: $ 919.23M $ 919.23M $ 919.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.09K $ 7.09K $ 7.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave chillwhale (CHILLWHALE) hinna kohta

chillwhale (CHILLWHALE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud chillwhale (CHILLWHALE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHILLWHALE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHILLWHALE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHILLWHALE tokeni tokenoomikat, avastage CHILLWHALE tokeni reaalajas hinda!

CHILLWHALE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHILLWHALE võiks suunduda? Meie CHILLWHALE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHILLWHALE tokeni hinna ennustust kohe!

