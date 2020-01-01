Chillax (CHILLAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chillax (CHILLAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chillax (CHILLAX) teave Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core. Ametlik veebisait: https://imchillax.com/ Ostke CHILLAX kohe!

Chillax (CHILLAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chillax (CHILLAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0057376 $ 0.0057376 $ 0.0057376 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001656 $ 0.00001656 $ 0.00001656 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chillax (CHILLAX) hinna kohta

Chillax (CHILLAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chillax (CHILLAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHILLAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHILLAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHILLAX tokeni tokenoomikat, avastage CHILLAX tokeni reaalajas hinda!

CHILLAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHILLAX võiks suunduda? Meie CHILLAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHILLAX tokeni hinna ennustust kohe!

