Chillax logo

Chillax hind (CHILLAX)

Loendis mitteolevad

1 CHILLAX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chillax (CHILLAX) reaalajas hinnagraafik
Chillax (CHILLAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0057376
$ 0.0057376$ 0.0057376

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.92%

+4.92%

Chillax (CHILLAX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHILLAX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHILLAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0057376 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHILLAX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chillax (CHILLAX) – turuteave

$ 20.40K
$ 20.40K$ 20.40K

--
----

$ 20.40K
$ 20.40K$ 20.40K

999.89M
999.89M 999.89M

999,893,466.734813
999,893,466.734813 999,893,466.734813

Chillax praegune turukapitalisatsioon on $ 20.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHILLAX ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999893466.734813. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.40K.

Chillax (CHILLAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chillax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chillax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chillax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chillax ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.75%
60 päeva$ 0-12.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Chillax (CHILLAX)

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chillax (CHILLAX) allikas

Ametlik veebisait

Chillax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chillax (CHILLAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chillax (CHILLAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chillax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chillax hinna ennustust kohe!

CHILLAX kohalike valuutade suhtes

Chillax (CHILLAX) tokenoomika

Chillax (CHILLAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHILLAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chillax (CHILLAX) kohta

Kui palju on Chillax (CHILLAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHILLAX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHILLAX/USD hind?
Praegune hind CHILLAX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chillax turukapitalisatsioon?
CHILLAX turukapitalisatsioon on $ 20.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHILLAX ringlev varu?
CHILLAX ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHILLAX (ATH) hind?
CHILLAX saavutab ATH hinna summas 0.0057376 USD.
Mis oli kõigi aegade CHILLAX madalaim (ATL) hind?
CHILLAX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHILLAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHILLAX kauplemismaht on -- USD.
Kas CHILLAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHILLAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHILLAX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:42:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.