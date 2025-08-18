Mis on Chillax (CHILLAX)

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chillax (CHILLAX) allikas Ametlik veebisait

Chillax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chillax (CHILLAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chillax (CHILLAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chillax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chillax hinna ennustust kohe!

CHILLAX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Chillax (CHILLAX) tokenoomika

Chillax (CHILLAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHILLAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chillax (CHILLAX) kohta Kui palju on Chillax (CHILLAX) tänapäeval väärt? Reaalajas CHILLAX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHILLAX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHILLAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chillax turukapitalisatsioon? CHILLAX turukapitalisatsioon on $ 20.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHILLAX ringlev varu? CHILLAX ringlev varu on 999.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHILLAX (ATH) hind? CHILLAX saavutab ATH hinna summas 0.0057376 USD . Mis oli kõigi aegade CHILLAX madalaim (ATL) hind? CHILLAX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHILLAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHILLAX kauplemismaht on -- USD . Kas CHILLAX sel aastal kõrgemale ka suundub? CHILLAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHILLAX hinna ennustust

Chillax (CHILLAX) Olulised valdkonna uudised