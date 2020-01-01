Chill Girl (CHILLGIRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chill Girl (CHILLGIRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chill Girl (CHILLGIRL) teave Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Ametlik veebisait: https://chillgirl.xyz

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chill Girl (CHILLGIRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.78K $ 48.78K $ 48.78K Koguvaru: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Ringlev varu: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.78K $ 48.78K $ 48.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002585 $ 0.00002585 $ 0.00002585 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chill Girl (CHILLGIRL) hinna kohta

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chill Girl (CHILLGIRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHILLGIRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHILLGIRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHILLGIRL tokeni tokenoomikat, avastage CHILLGIRL tokeni reaalajas hinda!

CHILLGIRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHILLGIRL võiks suunduda? Meie CHILLGIRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHILLGIRL tokeni hinna ennustust kohe!

