Chill Drone (CHONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chill Drone (CHONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chill Drone (CHONE) teave In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome. Ametlik veebisait: https://www.chilldrone.io/ Ostke CHONE kohe!

Chill Drone (CHONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chill Drone (CHONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 250.47K $ 250.47K $ 250.47K Koguvaru: $ 996.34M $ 996.34M $ 996.34M Ringlev varu: $ 996.34M $ 996.34M $ 996.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 250.47K $ 250.47K $ 250.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00145846 $ 0.00145846 $ 0.00145846 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00025139 $ 0.00025139 $ 0.00025139 Lisateave Chill Drone (CHONE) hinna kohta

Chill Drone (CHONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chill Drone (CHONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHONE tokeni tokenoomikat, avastage CHONE tokeni reaalajas hinda!

CHONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHONE võiks suunduda? Meie CHONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHONE tokeni hinna ennustust kohe!

