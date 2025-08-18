Rohkem infot CHONE

Chill Drone hind (CHONE)

Loendis mitteolevad

1 CHONE/USD reaalajas hind:

$0.00025535$0.00025535
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chill Drone (CHONE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:45:12 (UTC+8)

Chill Drone (CHONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00025467$ 0.00025467
24 h madal
$ 0.00027355$ 0.00027355
24 h kõrge

$ 0.00025467$ 0.00025467

$ 0.00027355$ 0.00027355

$ 0.00145846$ 0.00145846

$ 0.00020045$ 0.00020045

-0.05%

-5.65%

-1.71%

-1.71%

Chill Drone (CHONE) reaalajas hind on $0.00025535. Viimase 24 tunni jooksul CHONE kaubeldud madalaim $ 0.00025467 ja kõrgeim $ 0.00027355 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00145846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00020045.

Lüliajalise tootluse osas on CHONE muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -5.65% 24 tunni vältel -1.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chill Drone (CHONE) – turuteave

$ 254.42K$ 254.42K

--
----

$ 254.42K$ 254.42K

996.34M 996.34M

996,337,109.79491 996,337,109.79491

Chill Drone praegune turukapitalisatsioon on $ 254.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHONE ringlev varu on 996.34M, mille koguvaru on 996337109.79491. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 254.42K.

Chill Drone (CHONE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chill Drone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chill Drone ja USD hinnamuutus $ -0.0000112875.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chill Drone ja USD hinnamuutus $ +0.0000271557.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chill Drone ja USD hinnamuutus $ -0.0000182024092921141.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.65%
30 päeva$ -0.0000112875-4.42%
60 päeva$ +0.0000271557+10.63%
90 päeva$ -0.0000182024092921141-6.65%

Mis on Chill Drone (CHONE)

In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chill Drone (CHONE) allikas

Ametlik veebisait

Chill Drone hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chill Drone (CHONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chill Drone (CHONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chill Drone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chill Drone hinna ennustust kohe!

CHONE kohalike valuutade suhtes

Chill Drone (CHONE) tokenoomika

Chill Drone (CHONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chill Drone (CHONE) kohta

Kui palju on Chill Drone (CHONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHONE hind USD on 0.00025535 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHONE/USD hind?
Praegune hind CHONE/USD on $ 0.00025535. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chill Drone turukapitalisatsioon?
CHONE turukapitalisatsioon on $ 254.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHONE ringlev varu?
CHONE ringlev varu on 996.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHONE (ATH) hind?
CHONE saavutab ATH hinna summas 0.00145846 USD.
Mis oli kõigi aegade CHONE madalaim (ATL) hind?
CHONE nägi ATL hinda summas 0.00020045 USD.
Milline on CHONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHONE kauplemismaht on -- USD.
Kas CHONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHONE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:45:12 (UTC+8)

