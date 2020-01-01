Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) teave Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Ametlik veebisait: https://chikunonsol.com/ Ostke CHIKUN kohe!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.09K $ 44.09K $ 44.09K Koguvaru: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ringlev varu: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.09K $ 44.09K $ 44.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000264 $ 0.0000264 $ 0.0000264 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) hinna kohta

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHIKUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHIKUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHIKUN tokeni tokenoomikat, avastage CHIKUN tokeni reaalajas hinda!

CHIKUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHIKUN võiks suunduda? Meie CHIKUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHIKUN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!