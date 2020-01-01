Chief Troll Officer (CTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chief Troll Officer (CTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chief Troll Officer (CTO) teave This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do. Ametlik veebisait: http://chieftrollofficer.net/ Valge raamat: https://whitepaper.chieftrollofficer.net/ Ostke CTO kohe!

Chief Troll Officer (CTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chief Troll Officer (CTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.85K $ 28.85K $ 28.85K Koguvaru: $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M Ringlev varu: $ 986.77M $ 986.77M $ 986.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.99K $ 28.99K $ 28.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00260502 $ 0.00260502 $ 0.00260502 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chief Troll Officer (CTO) hinna kohta

Chief Troll Officer (CTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chief Troll Officer (CTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTO tokeni tokenoomikat, avastage CTO tokeni reaalajas hinda!

CTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTO võiks suunduda? Meie CTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTO tokeni hinna ennustust kohe!

