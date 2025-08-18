Rohkem infot CTO

CTO Hinnainfo

CTO Valge raamat

CTO Ametlik veebisait

CTO Tokenoomika

CTO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chief Troll Officer logo

Chief Troll Officer hind (CTO)

Loendis mitteolevad

1 CTO/USD reaalajas hind:

--
----
-6.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chief Troll Officer (CTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:08:26 (UTC+8)

Chief Troll Officer (CTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260502
$ 0.00260502$ 0.00260502

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.08%

+0.63%

+0.63%

Chief Troll Officer (CTO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CTO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00260502 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CTO muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.08% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chief Troll Officer (CTO) – turuteave

$ 29.54K
$ 29.54K$ 29.54K

--
----

$ 29.69K
$ 29.69K$ 29.69K

986.77M
986.77M 986.77M

991,780,700.0
991,780,700.0 991,780,700.0

Chief Troll Officer praegune turukapitalisatsioon on $ 29.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CTO ringlev varu on 986.77M, mille koguvaru on 991780700.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.69K.

Chief Troll Officer (CTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chief Troll Officer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chief Troll Officer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chief Troll Officer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chief Troll Officer ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.08%
30 päeva$ 0+15.89%
60 päeva$ 0+39.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Chief Troll Officer (CTO)

This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chief Troll Officer (CTO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Chief Troll Officer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chief Troll Officer (CTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chief Troll Officer (CTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chief Troll Officer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chief Troll Officer hinna ennustust kohe!

CTO kohalike valuutade suhtes

Chief Troll Officer (CTO) tokenoomika

Chief Troll Officer (CTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chief Troll Officer (CTO) kohta

Kui palju on Chief Troll Officer (CTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTO/USD hind?
Praegune hind CTO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chief Troll Officer turukapitalisatsioon?
CTO turukapitalisatsioon on $ 29.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTO ringlev varu?
CTO ringlev varu on 986.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTO (ATH) hind?
CTO saavutab ATH hinna summas 0.00260502 USD.
Mis oli kõigi aegade CTO madalaim (ATL) hind?
CTO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTO kauplemismaht on -- USD.
Kas CTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:08:26 (UTC+8)

Chief Troll Officer (CTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.