Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chickenus Maximus (CHICKENUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Chickenus Maximus (CHICKENUS) teave Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk's quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk's eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think "Kek" from Pepe fame), is Musk's hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk's naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin's viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn't just a pet; it's a symbol of Musk's flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast's darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk's cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk's skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don't prove his prowess—they're a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk's narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2's brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy. Ametlik veebisait: https://chickenusmaximus.com

Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chickenus Maximus (CHICKENUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00269216 $ 0.00269216 $ 0.00269216 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013323 $ 0.00013323 $ 0.00013323 Lisateave Chickenus Maximus (CHICKENUS) hinna kohta

Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHICKENUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHICKENUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

CHICKENUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHICKENUS võiks suunduda? Meie CHICKENUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

