Mis on Chickenus Maximus (CHICKENUS)

Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk’s quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk’s eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think “Kek” from Pepe fame), is Musk’s hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk’s naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin’s viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn’t just a pet; it’s a symbol of Musk’s flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast’s darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk’s cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk’s skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don’t prove his prowess—they’re a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk’s narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2’s brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chickenus Maximus (CHICKENUS) allikas Ametlik veebisait

Chickenus Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chickenus Maximus (CHICKENUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chickenus Maximus (CHICKENUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chickenus Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chickenus Maximus hinna ennustust kohe!

CHICKENUS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenoomika

Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHICKENUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chickenus Maximus (CHICKENUS) kohta Kui palju on Chickenus Maximus (CHICKENUS) tänapäeval väärt? Reaalajas CHICKENUS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHICKENUS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHICKENUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chickenus Maximus turukapitalisatsioon? CHICKENUS turukapitalisatsioon on $ 14.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHICKENUS ringlev varu? CHICKENUS ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHICKENUS (ATH) hind? CHICKENUS saavutab ATH hinna summas 0.00269216 USD . Mis oli kõigi aegade CHICKENUS madalaim (ATL) hind? CHICKENUS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHICKENUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHICKENUS kauplemismaht on -- USD . Kas CHICKENUS sel aastal kõrgemale ka suundub? CHICKENUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHICKENUS hinna ennustust

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Olulised valdkonna uudised