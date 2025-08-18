Mis on Chickencoin (CHKN)

Chickencoinchicken is a meme coin launched on the Ethereum blockchain and forked from the PEPE smart contract.

Chickencoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chickencoin (CHKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chickencoin (CHKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chickencoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Chickencoin (CHKN) tokenoomika

Chickencoin (CHKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chickencoin (CHKN) kohta Kui palju on Chickencoin (CHKN) tänapäeval väärt? Reaalajas CHKN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHKN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHKN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chickencoin turukapitalisatsioon? CHKN turukapitalisatsioon on $ 3.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHKN ringlev varu? CHKN ringlev varu on 69.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHKN (ATH) hind? CHKN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CHKN madalaim (ATL) hind? CHKN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHKN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHKN kauplemismaht on -- USD . Kas CHKN sel aastal kõrgemale ka suundub? CHKN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHKN hinna ennustust

