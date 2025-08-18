Rohkem infot CB

ChickenBanana logo

ChickenBanana hind (CB)

Loendis mitteolevad

1 CB/USD reaalajas hind:

--
----
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ChickenBanana (CB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:42:21 (UTC+8)

ChickenBanana (CB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00335752
$ 0.00335752$ 0.00335752

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.38%

-1.82%

-1.82%

ChickenBanana (CB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00335752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CB muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.38% 24 tunni vältel -1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChickenBanana (CB) – turuteave

$ 27.36K
$ 27.36K$ 27.36K

--
----

$ 27.36K
$ 27.36K$ 27.36K

999.93M
999.93M 999.93M

999,929,229.19
999,929,229.19 999,929,229.19

ChickenBanana praegune turukapitalisatsioon on $ 27.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CB ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999929229.19. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.36K.

ChickenBanana (CB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ChickenBanana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ChickenBanana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ChickenBanana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ChickenBanana ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.38%
30 päeva$ 0+8.95%
60 päeva$ 0-3.01%
90 päeva$ 0--

Mis on ChickenBanana (CB)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ChickenBanana (CB) allikas

Ametlik veebisait

ChickenBanana hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChickenBanana (CB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChickenBanana (CB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChickenBanana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChickenBanana hinna ennustust kohe!

CB kohalike valuutade suhtes

ChickenBanana (CB) tokenoomika

ChickenBanana (CB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChickenBanana (CB) kohta

Kui palju on ChickenBanana (CB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CB/USD hind?
Praegune hind CB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChickenBanana turukapitalisatsioon?
CB turukapitalisatsioon on $ 27.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CB ringlev varu?
CB ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CB (ATH) hind?
CB saavutab ATH hinna summas 0.00335752 USD.
Mis oli kõigi aegade CB madalaim (ATL) hind?
CB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CB kauplemismaht on -- USD.
Kas CB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:42:21 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.