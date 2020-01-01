chick (NIB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi chick (NIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

chick (NIB) teave The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency.

chick (NIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage chick (NIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.03K $ 16.03K $ 16.03K Koguvaru: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ringlev varu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.03K $ 16.03K $ 16.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00028644 $ 0.00028644 $ 0.00028644 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000931 $ 0.00000931 $ 0.00000931 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave chick (NIB) hinna kohta

chick (NIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud chick (NIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIB tokeni tokenoomikat, avastage NIB tokeni reaalajas hinda!

NIB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIB võiks suunduda? Meie NIB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

