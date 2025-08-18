Mis on chick (NIB)

The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

chick hinna ennustus (USD)

Kui palju on chick (NIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie chick (NIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida chick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NIB kohalike valuutade suhtes

chick (NIB) tokenoomika

chick (NIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse chick (NIB) kohta Kui palju on chick (NIB) tänapäeval väärt? Reaalajas NIB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NIB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on chick turukapitalisatsioon? NIB turukapitalisatsioon on $ 16.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIB ringlev varu? NIB ringlev varu on 999.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIB (ATH) hind? NIB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NIB madalaim (ATL) hind? NIB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NIB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NIB kauplemismaht on -- USD . Kas NIB sel aastal kõrgemale ka suundub? NIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIB hinna ennustust

