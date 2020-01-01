Chiba Wan (CHIB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chiba Wan (CHIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chiba Wan (CHIB) teave CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth. Ametlik veebisait: http://chibcoin.com Ostke CHIB kohe!

Chiba Wan (CHIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chiba Wan (CHIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 134.65K $ 134.65K $ 134.65K Koguvaru: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Ringlev varu: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 134.65K $ 134.65K $ 134.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00002276 $ 0.00002276 $ 0.00002276 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chiba Wan (CHIB) hinna kohta

Chiba Wan (CHIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chiba Wan (CHIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHIB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHIB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHIB tokeni tokenoomikat, avastage CHIB tokeni reaalajas hinda!

CHIB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHIB võiks suunduda? Meie CHIB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHIB tokeni hinna ennustust kohe!

