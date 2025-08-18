Rohkem infot CHIB

Chiba Wan logo

Chiba Wan hind (CHIB)

Loendis mitteolevad

1 CHIB/USD reaalajas hind:

--
----
-4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chiba Wan (CHIB) reaalajas hinnagraafik
Chiba Wan (CHIB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

-4.69%

-6.17%

-6.17%

Chiba Wan (CHIB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHIB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHIB muutunud +1.26% viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -6.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chiba Wan (CHIB) – turuteave

$ 137.64K
$ 137.64K$ 137.64K

--
----

$ 137.64K
$ 137.64K$ 137.64K

200.00B
200.00B 200.00B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Chiba Wan praegune turukapitalisatsioon on $ 137.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHIB ringlev varu on 200.00B, mille koguvaru on 200000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.64K.

Chiba Wan (CHIB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chiba Wan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chiba Wan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chiba Wan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chiba Wan ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.69%
30 päeva$ 0+54.64%
60 päeva$ 0+81.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Chiba Wan (CHIB)

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chiba Wan (CHIB) allikas

Ametlik veebisait

Chiba Wan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chiba Wan (CHIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chiba Wan (CHIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chiba Wan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chiba Wan hinna ennustust kohe!

CHIB kohalike valuutade suhtes

Chiba Wan (CHIB) tokenoomika

Chiba Wan (CHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chiba Wan (CHIB) kohta

Kui palju on Chiba Wan (CHIB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHIB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHIB/USD hind?
Praegune hind CHIB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chiba Wan turukapitalisatsioon?
CHIB turukapitalisatsioon on $ 137.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHIB ringlev varu?
CHIB ringlev varu on 200.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHIB (ATH) hind?
CHIB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CHIB madalaim (ATL) hind?
CHIB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHIB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHIB kauplemismaht on -- USD.
Kas CHIB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHIB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.