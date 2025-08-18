Mis on Chiba Wan (CHIB)

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

Chiba Wan (CHIB) tokenoomika

Chiba Wan (CHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chiba Wan (CHIB) kohta Kui palju on Chiba Wan (CHIB) tänapäeval väärt? Reaalajas CHIB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHIB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHIB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chiba Wan turukapitalisatsioon? CHIB turukapitalisatsioon on $ 137.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHIB ringlev varu? CHIB ringlev varu on 200.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHIB (ATH) hind? CHIB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CHIB madalaim (ATL) hind? CHIB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHIB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHIB kauplemismaht on -- USD . Kas CHIB sel aastal kõrgemale ka suundub? CHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHIB hinna ennustust

