Chi Protocol (CHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chi Protocol (CHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chi Protocol (CHI) teave Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Ametlik veebisait: https://chiprotocol.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Ostke CHI kohe!

Chi Protocol (CHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chi Protocol (CHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.16K $ 20.16K $ 20.16K Koguvaru: $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Ringlev varu: $ 111.17M $ 111.17M $ 111.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.42K $ 37.42K $ 37.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018131 $ 0.00018131 $ 0.00018131 Lisateave Chi Protocol (CHI) hinna kohta

Chi Protocol (CHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chi Protocol (CHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHI tokeni tokenoomikat, avastage CHI tokeni reaalajas hinda!

CHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHI võiks suunduda? Meie CHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHI tokeni hinna ennustust kohe!

