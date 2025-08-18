Rohkem infot CHI

Chi Protocol logo

Chi Protocol hind (CHI)

Loendis mitteolevad

1 CHI/USD reaalajas hind:

$0.00020131
$0.00020131$0.00020131
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Chi Protocol (CHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:08:05 (UTC+8)

Chi Protocol (CHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+32.16%

+32.16%

Chi Protocol (CHI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.108157 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +32.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chi Protocol (CHI) – turuteave

$ 22.38K
$ 22.38K$ 22.38K

--
----

$ 41.54K
$ 41.54K$ 41.54K

111.17M
111.17M 111.17M

206,364,211.3973848
206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

Chi Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 22.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHI ringlev varu on 111.17M, mille koguvaru on 206364211.3973848. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.54K.

Chi Protocol (CHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chi Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chi Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chi Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chi Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+104.34%
60 päeva$ 0+226.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Chi Protocol (CHI)

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chi Protocol (CHI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Chi Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chi Protocol (CHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chi Protocol (CHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chi Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chi Protocol hinna ennustust kohe!

CHI kohalike valuutade suhtes

Chi Protocol (CHI) tokenoomika

Chi Protocol (CHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chi Protocol (CHI) kohta

Kui palju on Chi Protocol (CHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHI/USD hind?
Praegune hind CHI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chi Protocol turukapitalisatsioon?
CHI turukapitalisatsioon on $ 22.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHI ringlev varu?
CHI ringlev varu on 111.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHI (ATH) hind?
CHI saavutab ATH hinna summas 0.108157 USD.
Mis oli kõigi aegade CHI madalaim (ATL) hind?
CHI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHI kauplemismaht on -- USD.
Kas CHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:08:05 (UTC+8)

