Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

CHI turukapitalisatsioon on $ 22.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. CHI ringlev varu on 111.17M USD . CHI saavutab ATH hinna summas 0.108157 USD . CHI nägi ATL hinda summas 0 USD .

