Chester ($CHESTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chester ($CHESTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chester ($CHESTER) teave $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Ametlik veebisait: https://chesterabstract.xyz/ Ostke $CHESTER kohe!

Chester ($CHESTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chester ($CHESTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 175.17K $ 175.17K $ 175.17K Koguvaru: $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Ringlev varu: $ 973.62M $ 973.62M $ 973.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 178.20K $ 178.20K $ 178.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00132417 $ 0.00132417 $ 0.00132417 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017991 $ 0.00017991 $ 0.00017991 Lisateave Chester ($CHESTER) hinna kohta

Chester ($CHESTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chester ($CHESTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $CHESTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $CHESTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $CHESTER tokeni tokenoomikat, avastage $CHESTER tokeni reaalajas hinda!

$CHESTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $CHESTER võiks suunduda? Meie $CHESTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $CHESTER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!