Chengshi (CHENG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chengshi (CHENG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chengshi (CHENG) teave Chengshi meaning Honesty in Chinese, this cat will not lead you astray. This project is a meme coin with the focus of being honest and transparent to our community. Ametlik veebisait: https://chengshionsol.xyz Ostke CHENG kohe!

Chengshi (CHENG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chengshi (CHENG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.73K $ 7.73K $ 7.73K Koguvaru: $ 841.49M $ 841.49M $ 841.49M Ringlev varu: $ 841.49M $ 841.49M $ 841.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.73K $ 7.73K $ 7.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00137891 $ 0.00137891 $ 0.00137891 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Chengshi (CHENG) hinna kohta

Chengshi (CHENG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chengshi (CHENG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHENG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHENG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHENG tokeni tokenoomikat, avastage CHENG tokeni reaalajas hinda!

CHENG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHENG võiks suunduda? Meie CHENG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHENG tokeni hinna ennustust kohe!

