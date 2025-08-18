Rohkem infot CHELON

CHELON hind (CHELON)

1 CHELON/USD reaalajas hind:

$0.00081094
$0.00081094$0.00081094
0.00%1D
USD
CHELON (CHELON) reaalajas hinnagraafik
CHELON (CHELON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0185919
$ 0.0185919$ 0.0185919

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.57%

+12.57%

CHELON (CHELON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHELON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHELONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0185919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHELON muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CHELON (CHELON) – turuteave

$ 769.50K
$ 769.50K$ 769.50K

--
----

$ 810.93K
$ 810.93K$ 810.93K

948.90M
948.90M 948.90M

999,994,156.62924
999,994,156.62924 999,994,156.62924

CHELON praegune turukapitalisatsioon on $ 769.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHELON ringlev varu on 948.90M, mille koguvaru on 999994156.62924. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 810.93K.

CHELON (CHELON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CHELON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CHELON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CHELON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CHELON ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+8.62%
60 päeva$ 0+28.26%
90 päeva$ 0--

Mis on CHELON (CHELON)

Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CHELON (CHELON) allikas

Ametlik veebisait

CHELON hinna ennustus (USD)

Kui palju on CHELON (CHELON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CHELON (CHELON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CHELON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CHELON hinna ennustust kohe!

CHELON kohalike valuutade suhtes

CHELON (CHELON) tokenoomika

CHELON (CHELON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHELON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CHELON (CHELON) kohta

Kui palju on CHELON (CHELON) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHELON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHELON/USD hind?
Praegune hind CHELON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CHELON turukapitalisatsioon?
CHELON turukapitalisatsioon on $ 769.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHELON ringlev varu?
CHELON ringlev varu on 948.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHELON (ATH) hind?
CHELON saavutab ATH hinna summas 0.0185919 USD.
Mis oli kõigi aegade CHELON madalaim (ATL) hind?
CHELON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHELON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHELON kauplemismaht on -- USD.
Kas CHELON sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHELON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHELON hinna ennustust.
