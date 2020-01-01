Chefdotfun (CHEF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chefdotfun (CHEF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chefdotfun (CHEF) teave Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Ametlik veebisait: https://web.chef.fun/ Ostke CHEF kohe!

Chefdotfun (CHEF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chefdotfun (CHEF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.92K $ 69.92K $ 69.92K Koguvaru: $ 81.38M $ 81.38M $ 81.38M Ringlev varu: $ 81.38M $ 81.38M $ 81.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.92K $ 69.92K $ 69.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0481249 $ 0.0481249 $ 0.0481249 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00085913 $ 0.00085913 $ 0.00085913 Lisateave Chefdotfun (CHEF) hinna kohta

Chefdotfun (CHEF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chefdotfun (CHEF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHEF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHEF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHEF tokeni tokenoomikat, avastage CHEF tokeni reaalajas hinda!

CHEF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHEF võiks suunduda? Meie CHEF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHEF tokeni hinna ennustust kohe!

