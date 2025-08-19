Rohkem infot CHTA

USD
Cheetahcoin (CHTA) reaalajas hinnagraafik
Cheetahcoin (CHTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-5.97%

-5.54%

-5.54%

Cheetahcoin (CHTA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHTA muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -5.97% 24 tunni vältel -5.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cheetahcoin (CHTA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Cheetahcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHTA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Cheetahcoin (CHTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cheetahcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cheetahcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cheetahcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cheetahcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.97%
30 päeva$ 0-19.31%
60 päeva$ 0-35.55%
90 päeva$ 0--

Mis on Cheetahcoin (CHTA)

Cheetahcoin (CHTA) is Bitcoin’s cat memecoin. Cheetahcoin is a fork of bitcoin on SHA256 using a proof-of-work algorithm with enhanced features to protect against 51% attack and decentralize on mining to allow diversified mining rigs across CPUs, GPUs, ASICs and Android phones. Dogecoin currently is difficult to be mined at home environment. Cheetahcoin provides whole crypto experience for its fans with CPU/USB ASIC/ASIC multi-rig mining capability with decent profitability in average home environment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Cheetahcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cheetahcoin (CHTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cheetahcoin (CHTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cheetahcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cheetahcoin hinna ennustust kohe!

CHTA kohalike valuutade suhtes

Cheetahcoin (CHTA) tokenoomika

Cheetahcoin (CHTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cheetahcoin (CHTA) kohta

Kui palju on Cheetahcoin (CHTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHTA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHTA/USD hind?
Praegune hind CHTA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cheetahcoin turukapitalisatsioon?
CHTA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHTA ringlev varu?
CHTA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHTA (ATH) hind?
CHTA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CHTA madalaim (ATL) hind?
CHTA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHTA kauplemismaht on -- USD.
Kas CHTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHTA hinna ennustust.
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.