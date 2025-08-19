Mis on CheesecakeSwap (CCAKE)

AMM and Yield Farm Platform Governance Token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CheesecakeSwap (CCAKE) allikas Ametlik veebisait

CheesecakeSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on CheesecakeSwap (CCAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CheesecakeSwap (CCAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CheesecakeSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CheesecakeSwap hinna ennustust kohe!

CCAKE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CheesecakeSwap (CCAKE) tokenoomika

CheesecakeSwap (CCAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CCAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CheesecakeSwap (CCAKE) kohta Kui palju on CheesecakeSwap (CCAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas CCAKE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CCAKE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CCAKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CheesecakeSwap turukapitalisatsioon? CCAKE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CCAKE ringlev varu? CCAKE ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CCAKE (ATH) hind? CCAKE saavutab ATH hinna summas 3.77 USD . Mis oli kõigi aegade CCAKE madalaim (ATL) hind? CCAKE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CCAKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CCAKE kauplemismaht on -- USD . Kas CCAKE sel aastal kõrgemale ka suundub? CCAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CCAKE hinna ennustust

CheesecakeSwap (CCAKE) Olulised valdkonna uudised